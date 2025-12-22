Uzak Şehir Dizisi Kanserde Erken Teşhise Dikkat Çekiyor

KANAL D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, kendi gündemini yaratırken bir yandan da sosyal sorumluluk mesajlarıyla hayata dokunuyor. Dizide bu kez, kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapıldı. Kadınları köy meydanında toplayan Alya'nın 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır' temalı sahnesi izleyiciden tam not aldı.

'BEDENİMİZ DE YUVAMIZ'

Dizide hekim olan Alya, kadınlara, 'Bizim bedenimiz de yuvamız. Bedenimizi de koruyacağız' diye seslendi. 'Bir ağrı hissederseniz, bir kitle elinize gelirse ya da vücudunuzda bir değişiklik fark ederseniz mutlaka doktora başvurun. Kanserde erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor' sözleriyle izleyicilerde farkındalık yaratıldı.

'BÖYLE SAHNELER ÇOK KIYMETLİ'

Daha önce LÖSEV'e bağış, rahim ağzı ve meme kanseri, tüm acil numaraların 112'de toplanması gibi konuların işlendiği Uzak Şehir, bu anlamlı hareketle bir kez daha gönülleri fethetti. Sanal medyada geniş yankı bulan sahne için, 'Ülkenin yarısının izlediği dizide böyle sahnelerin yazılması çok kıymetli' yorumları yapıldı.

Ayna Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.