Uzak Şehir'de Gerilim Tırmanıyor: Yeni Bölümde Şok Gelişmeler

Uzak Şehir'de Gerilim Tırmanıyor: Yeni Bölümde Şok Gelişmeler
Güncelleme:
KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de Ecmel, oğlu Şahin'i bile tuzağa düşürmektedir. Yeni bölümdeki çatışma sahneleri ve gerilim dolu sahneler izleyicileri ekrana kilitleyecek. Senaryoda Sadakat ve Alya'nın mücadeleleri de merak konusu.

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de gerilim tırmanıyor. Dizinin bu akşamki bölümünde Ecmel, Cihan'ın sevkiyatını jandarmaya yakalatmak için oğlu Şahin'i bile tuzağa düşürecek kadar gözünü karartacak. Demir'in, 'Jandarmaya ateş edecek adamları tuttun mu?' sözünün bölüme dair ipucu verdiği dizide, aksiyon filmlerini aratmayan çatışma ve patlama sahneleri nefes kesecek.

SADAKAT VE ALYA OMUZ OMUZA

Ecmel'in, 'Albora böyle yönetilmez' diyerek köylüyü galeyana getirdiği görüntülerle merak uyandıran Uzak Şehir'de, Albora Konağı'nı Sadakat ve Alya savunacak. Sadakat'in ve Alya'nın ellerinde tüfekle görüldüğü sahneler sanal medyada gündem olan dizide, Sadakat'in, 'Gelecekleri varsa görecekleri de var' sözü yaşanacak gerilimin boyutunu gözler önüne serdi. Kaya'nın baygın görüntüsü ve 'Gözleri görecek mi?' sorusu ise Uzak Şehir fanlarını kaygılandırdı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
