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Uzak Şehir'de flaş ayrılık! Usta oyuncu Mahmut Cevher, ekibe veda etti

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Diziye Sedat Nalhanoğlu'nun babası rolüyle dahil olan usta oyuncu Mahmut Cehver, 17. bölümde ekibe veda etti. Cevher'in vedası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Son dönemin en sevilen dizileri arasında yer alan Uzak Şehir'de şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Usta oyuncu Mahmut Cevher, diziye veda etti.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ekrana gelen her bölümüyle gündemde yerini alıyor. Gelişmelerin izleyici tarafından merakla beklendiği dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

SEYİRCİYİ ÜZEN AYRILIK

Sevilen dizide son olarak üzen bir ayrılık yaşandı. Diziye Kaya Albora'nın vurduğu Sedat Nalhanoğlu'nun babası olarak dahil olan usta oyuncu Mahmut Cevher, son sahnesini çekti.

Uzak Şehir'de flaş ayrılık! Usta oyuncu Mahmut Cevher, ekibe veda etti

Ekibe 17. bölümde veda eden oyuncunun vedasını Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından paylaştı. Cevher'in duygusal vedası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Uzak Şehir'de flaş ayrılık! Usta oyuncu Mahmut Cevher, ekibe veda etti
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumları2dr4mmwygh:

of ya okadar çok üzüldümki şimdi.

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Haber Yorumlarıdeniz merdan:

verilen şu fotoğrafa bakarmısınız dizinin varsa ciddiyetinin içine kar suyu konduruyor. beş para etmez yapımlarda oynamak zorunda kalan iyi oyunculara yazı ediliyor, eş dost panpa desteğiyle oynayanların zaten umurunda değil...

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