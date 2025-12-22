Haberler

'Evet, biz karı kocayız'
Güncelleme:
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'ın romantik gecesi sonrası Sadakat'ın yaşanan olaya müdahalesiyle heyecan dolu anlar yaşanıyor. Alya, Sadakat'e güçlü bir yanıt vererek aşkını savundu.

KANAL D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'ın romantik gecesinin yankıları devam ediyor. Cihan'ın, baş başa geçirdikleri gecenin ardından Alya'yı başka bir konağa yerleştirme kararından şüphelenen Sadakat, soluğu gelininin karşısında alıyor. İkili arasında yaşanan hesaplaşmada Sadakat, Alya'yı Cihan'ın kanına girmekle suçluyor. Alya ise 'Evet, biz karı kocayız' diyerek her zamanki gibi aşkının arkasında güçlü bir şekilde duruyor.

'BİRBİRİMİZİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Milyonları pazartesi akşamları Kanal D ekranında buluşturan Uzak Şehir'in yeni tanıtımı nefes kesti. Sadakat ve Alya'nın restleşmesine sahne olan fragmana Alya'nın ilan-ı aşkı damga vurdu. Alya'nın, kendisini Cihan'ı oyuna getirmekle suçlayan Sadakat'e verdiği yanıt CihAl hayranlarını mest etti. 'Cihan benim kocam. Bizim birbirimizi bırakmak gibi bir niyetimiz yok. ve evet, biz karı kocayız' sözlerinin yer aldığı tanıtım izlenme rekoru kırarken, yeni bölümde kopacak fırtınanın da habercisi oldu.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

