Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Uyuşturucu soruşturmasında Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper tutuklandı. Selen Görgüzel'in de aralarında olduğu 3 kişi serbest kaldı.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' ve 'Fuhuş' soruşturması kapsamında 6 işletmeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit ve kullanım sorması kalan maddeler, kokain, esrar, hap, hassas terazi ile mermi ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de olduğu öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SELEN GÖRGÜZEL VE CAN YAMAN SERBEST

Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Tokgöz, Burak Fahri Yön hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan oyuncu Can Yaman ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.