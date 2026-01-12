Haberler

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Güncelleme:
Uyuşturucu ve soruşturması kapsamında cumartesi günü gözaltına alınan aralarında Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Görgüzel dahil 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan oyuncu Can Yaman ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

  • Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Tokgöz ve Burak Fahri Yön adli kontrol tedbiri altına alındı.
  • Can Yaman soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Uyuşturucu soruşturmasında Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper tutuklandı. Selen Görgüzel'in de aralarında olduğu 3 kişi serbest kaldı.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' ve 'Fuhuş' soruşturması kapsamında 6 işletmeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit ve kullanım sorması kalan maddeler, kokain, esrar, hap, hassas terazi ile mermi ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de olduğu öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SELEN GÖRGÜZEL VE CAN YAMAN SERBEST

Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Tokgöz, Burak Fahri Yön hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan oyuncu Can Yaman ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTomarzalı:

Parası olan dışarda ????? Steven???

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıwmhnyhpvhr:

ünlüleri değil torbacıları bulun onları atın içeri

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan:

Torbacılar bitmez yakalananın yerine yenisi gelir , bu şekilde ünlüleri ve zenginleri yakalamak lazım kimse dokunulmaz değil. Kullanım olmazsa torbacıda olmaz . Ünlülerin zenginlerin Hepsini yakalayın.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

İRAĞN HERHANGİ BİR SALDIRI OLURSA NÜKLER BOMBİŞLERİ DİREK İSRALE YOLLAMALI ABD YE BAK SIRA SENDE ANLAMINDA

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Bunlara gereken yapılsın iyi kudurdular Gariban esnafı sömürmeyin zenginlerle uğraşın

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

