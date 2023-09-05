Usta oyuncu Mehmet Ulay'ı kaybettik
Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ulay, bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele ediyordu ve Almanya'da vefat etti.
Usta oyuncu Mehmet Ulay'ı kaybettik. Bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Ulay Almanya'da vefat etti.
Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ulay yaşamını yitirdi. Ulay, bir süredir akciğer tedavisi görüyordu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; usta oyuncu, bugün Almanya'da hayata gözlerini yumdu.
MEHMET ULAY KİMDİR?
Kaynak: Magazinkolik / Magazin