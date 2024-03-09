Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu İstanbul'da vefat etti
Kayhan Yıldızoğlu'nun kızı Sibel Aybar, babasının yaşlılık nedeniyle vefat ettiğini açıkladı. Cenaze Pazartesi günü Levent'ten kaldırılacak ve Feriköy'de annesinin yanına defnedilecek.
Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu İstanbul'da yaşamını yitirdi.
Halktv.com.tr'ye konuşan kızı Sibel Aybar, "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı.
Cenazemiz pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy'e defnedilecek" dedi.