Usta Oyuncu Abdül Süsler'den Yeni Proje

TRT Belgesel'de yayınlanacak olan "Tarihin Efsaneleri" belgeseli, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Projenin oyuncu kadrosu da netleşmeye başladı. Dram-belgesel tarzında çekilecek olan projede, usta oyuncu Abdül Süsler dizinin önemli karakterlerinden "Şeref ül-Mülk" ü canlandıracak.

DİZİLERİNİN ARANAN YÜZÜ

Dizilerin aranan oyuncuları arasında yer alan Abdül Süsler, daha önce "Kuruluş Osman" ve "Uyanış: Büyük Selçuklu" gibi önemli tarihi dizilerin ana cast'ında yer alıp canlandırdığı karakterlerle seyircinin dikkatini çekmiş ve oyunculuğuyla göz doldurmuştu.

SET VE DERSLER ARASINDA MEKİK DOKUYOR!

2016 yılında Moskova'da çekilen Amerikan Dizisi "Insomnia"da canlandırdığı "Zayed" isimli Arap şeyhi karakteriyle de dikkatleri çeken Süsler, sadece tiyatro oyuncusu ve akademisyen değil aynı zamanda başarılı bir seslendirme sanatçısı. 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen usta oyuncu; aikido eğitmeni, iyi bir at binicisi ve aksiyon oyuncusu. Topkapı Üniversitesi Tiyatro Bölümü Kurucusu olan ve oyunculuk dersleri de veren Abdül Süsler, şimdilerde set ve dersler arasında mekik dokuyor.