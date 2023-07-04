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Usta isimlerin başrolü paylaştığı Magarsus dizisinin yayın tarihi belli oldu

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Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar'ın başrolünü paylaştığı Magarsus dizisinin afişi ve yayın tarihi belli oldu. Magarsus, 10 Ağustos'ta ilk 2 bölümüyle BluTV'de izleyiciyle buluşacak.

Blutv'de yayınlanacak olan Magarsus dizisinin merakla beklenen afişi ve yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizi, ilk iki bölümüyle 10 Ağustos'ta izleyicilerin karşısına çıkacak.

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut'un, yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan C¸akarer'in, üstlendiği dizinin senaryosunu yönetmen Yunus Ozan Korkut ile birlikte Mustafa Yürüktümen kaleme aldı. Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesini anlatan Magarsus dizisi 10 Ağustos'ta ilk iki bölümüyle yayınlanacak.

Usta isimlerin başrolü paylaştığı Magarsus dizisinin yayın tarihi belli oldu

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar'ın yanı sıra Burcu Gölgedar, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Sümeyye Aydoğan, Menderes Samancılar, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Emel Atıcı, Murat Baykan ve Ercan Kesal yer alıyor.

Usta isimlerin başrolü paylaştığı Magarsus dizisinin yayın tarihi belli oldu

Magarsus, dünya çapındaki tüm dizi yapımcılarını ve sektörün önde gelenlerinin bir araya geldiği 7. Berlin TV Series Festivali'nin "Special Mention" kısmına seçilmişti.

Usta isimlerin başrolü paylaştığı Magarsus dizisinin yayın tarihi belli oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Çağlar Ertuğrul Merve Dizdar Berkay Ateş Ercan Kesal BluTV Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

ysn kzgl:

Diğer oyuncuları beğensem de o vatansız yüzünden izlemem!

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