Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde 'Yeraltı' dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu telefonla arayarak tebrik etmişti. Ünlü oyuncudan da Bahçeli'ye yanıt gecikmedi. Hem de dizinin içerisinde canlandırdığı Bozo karakteri aracılığıyla...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu arayarak Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryonun ekranlara taşınmasından memnuniyet duyduğunu belirtmişti.

Bahçeli, açıklamasında "Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim" ifadelerine yer vermişti.

"GÖRDÜM, GÖRDÜM BİR DEVLET VAR"

NOW TV'deki Yeraltı dizisinin Bozo karakteri Uraz Kaygılaroğlu'ndan geçtiğimiz günlerde kendisini öven Bahçeli'ye teşekkür mesajı gecikmedi. Dizinin son yayınlanan bölümünde Kaygılaroğlu, Bozo karakteri aracılığıyla "Tam umudumu kaybetmiştim. Gördüm, gördüm bir devlet var. Ama gizli ama derin bir devlet var" diyerek Bahçeli'ye mesaj gönderdi.

500

