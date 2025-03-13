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Unutulmaz dizi "Sihirli Annem" film oluyor, eski kadro yeniden bir arada

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Unutulmaz dizi "Sihirli Annem" eski kadrosuyla film olarak çekilecek. Betüş'e hayat veren İnci Türkay 10 yıl aradan sonra ilk kez setlere dönecek. 25 Haziran 2022'de vefat eden Sihirli Annem dizisinin yazarı Gamze Özer'in kaleme aldığı filmin yakında sete çıkması planlanıyor.

Unutulmaz fantastik dizi "Sihirli Annem" film oluyor. Yayınlandığı dönemde sektörü kasıp kavuran dizinin daha sonra çekilen versiyonlarının ömrü kısa olmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Poll Films'in patronu Polat Yağcı Sihirli Annem'in filmini eski oyuncu kadrosuyla yeniden çekmeye hazırlanıyor.

İNCİ TÜRKAY 10 YIL SONRA SETLERE DÖNÜYOR

Uzun yıllar Londra'da yaşayan ve Sihirli Annem'de Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay ise filmde başrol olacak. Türkay, 10 yıl aradan sonra ilk kez Sihirli Annem filmiyle setlere dönecek.

ESKİ KADRO YENİDEN

25 Haziran 2022'de vefat eden Sihirli Annem dizisinin yazarı Gamze Özer'in kaleme aldığı filmin yakında sete çıkması planlanıyor. Filmde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya rol alacak.

Unutulmaz dizi 'Sihirli Annem' film oluyor, eski kadro yeniden bir arada

Unutulmaz dizi 'Sihirli Annem' film oluyor, eski kadro yeniden bir arada

Unutulmaz dizi
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

defne koy yok tadı olmaz birde köpeği seslendiren metin serezli yok giçbişey eski dönemin yerini tutmuyor

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