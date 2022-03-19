Ünlüleri Buluşturan 'aydınlıkevler' 26 Mart'ta Seyirci Karşısında!

Demet Akbağ'ın 15 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döneceği 'Aydınlıkevler' adlı oyun, Yılmaz Erdoğan'ın da 20 yıl sonra yazdığı ilk tiyatro metni olma özelliğini taşıyor.

'Aydınlıkevler'in yönetmenliğini ise tiyatro camiasının uluslararası arenada da tanınmış isimlerinden biri olan; Londra Middlesex U¨niversitesi'nde ve I·ngiliz Ulusal Tiyatrosu'nda yo¨netmenlik akademisinde eğitim gördükten sonra Birleşik Krallık'ta uzun yıllar oyunlar sahneye koyup ödüller almış Serdar Biliş üstleniyor.

Usta tiyatrocu dünyada kazandığı ödüllerin yanı sıra Türkiye'de de Tiyatro Eles¸tirmenleri Birligˆi Yılın Tiyatro Oyunu ve Tiyatro Eleştirmenler Birliği yılın oyunu ödüllerinin sahibi.

Oyunun proje yapımcılığını 'Güzel Şeyler Bizim Tarafta', 'Kürk Mantolu Madonna', 'Dünyada Karşılaşmış Gibi' ve 'Alice Müzikali' gibi 30'a yakın oyun ile yeni nesil tiyatronun çarpıcı, kapalı gişe ve bol ödüllü oyunlarına imza atmış Nisan Ceren Özerten üstleniyor.

Oyunun ışık ve sahne tasarımı ise alışılmış tiyatro estetiğinin ötesinde tasarımlara imza atan Cem Yılmazer'e ait. Oyun Tuluğ Tırpan'ın orijinal besteleri ve canlı müzik ile destekleniyor. 'Aydınlıkevler', müzikleri ve müzik performansı ile çok konuşulacak bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor.

'Aydınlıkevler'in kadrosunda Demet Akbağ'ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal yer alıyor. Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun ise oyunda sahne alacak diğer isimler...

İzleyiciyi 70'li yılların atmosferi ile soğuk Ankara gecelerine taşıyacak oyun, bir yandan da dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir mahallede, herhangi bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama 'her zamana ait' bir hikaye anlatacak.