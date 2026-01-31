Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında komedyen Hasan Can Kaya ve Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın da olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

  • İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla 'Şafak Operasyonu' düzenledi.
  • Operasyonda sosyal medya fenomenleri Hasan Can Kaya ve Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş gözaltına alındı.
  • Operasyon sırasında dijital materyaller ve çeşitli kanıtlara el konuldu.

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" düzenlendi.

HASAN CAN KAYA VE REYNMEN GÖZALTINDA

Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı isimler hedef alındı. Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın gözaltına alındığı belirlendi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü yöneticisi Türkiye'ye getirildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMASUMANE3438:

sorusturulmayan ünlü kalmayacak heralde bu olay inandırıcılığını kaybetti gizlilik diye bişey olmalı herkesi zan altında bırakmakta ne oluyor ? serbest bırakılan kişi kendini aklamaya çalışıyor ama alnına o damga yapıştırılmış oluyor yani işin sonucu suçluysa lafım yok ama suçsuz kişilere yazık ayıp oluyor

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt

Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Beştepe'den yanıt