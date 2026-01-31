Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında komedyen Hasan Can Kaya ve Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın da olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.
- İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla 'Şafak Operasyonu' düzenledi.
- Operasyonda sosyal medya fenomenleri Hasan Can Kaya ve Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş gözaltına alındı.
- Operasyon sırasında dijital materyaller ve çeşitli kanıtlara el konuldu.
İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" düzenlendi.
HASAN CAN KAYA VE REYNMEN GÖZALTINDA
Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı isimler hedef alındı. Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın gözaltına alındığı belirlendi.