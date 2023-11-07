Ünlü yapımcı Polat Yağcı'nın babaannesi Emine Yağcı toprağa verildi

Ünlü yapımcı ve prodüktör Polat Yağcı'nın 91 yaşında hayatını kaybeden babaannesi Emine Yağcı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde defnedildi. Yağcı'nın vefatı ailesini ve sevenlerini derinden üzdü. Cenaze törenine Polat Yağcı ve Yağcı ailesinin yanı sıra, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Ünlü yapımcı ve prodüktör Polat Yağcı'nın 91 yaşında hayatını kaybeden babaannesi Emine Yağcı, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.

Ünlü yapımcı Polat Yağcı'nın babaannesi Emine Yağcı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Yağcı'nın vefatı ailesini ve sevenlerini derinden üzdü. Emine Yağcı için bugün Turgutlu Çakıcı Camisinde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Polat Yağcı ve Yağcı ailesinin yanı sıra, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Emine Yağcı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından dualar arasında yeni mezarlıkta toprağa verildi. - MANİSA