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Ünlü Türkücü Hilal Özdemir Kızının Mezuniyet Sevincini Paylaştı

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Ünlü türkücü Hilal Özdemir, kızının liseden mezun olmasının sevincini paylaştı. Özdemir, mezuniyet törenine katılan sanatçı arkadaşlarından tebrikler aldı. Geçmişte maddi zorluklar yaşadığını ve eski eşi Hazım Körmükçü'nün nafaka ödemediğini açıklamıştı.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü türkücü Hilal Özdemir mezuniyet sevinci yaşadı. Liseden mezun olan kızını paylaşan ünlü türkücü "Gururum aşkım liseden mezun oldu. Rabbim tüm evlatlarımızın yolunu açık etsin. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim " dedi.

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Kızının mezuniyet törenini paylaşan Hilal Özdemir'e sanatçı arkadaşları tebrik yağmuruna tuttu. Kızı Akya Körmükçü'nün mezuniyet törenine katılan oyuncu Hazım Körmükçü eski eşiyle bir araya gelmemeye özen gösterdi.

NAFAKA ALAMIYORDU

Hilal Özdemir, geçtiğimiz yıllarda katıldığı canlı yayında maddi olarak zor durumda kaldığını söylemişti.

Özdemir, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulurken,2014 yılında boşandığı eşi Hazım Körmükçü'nün nafaka ödemediğini söylemişti.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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