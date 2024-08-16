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Ünlü Sunucu Şenol İpek, Sanatçı Dostu Tuğba Ünal'ı 'Yeni Minik Serçe' İlan Etti

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Ünlü sunucu Şenol İpek, sanatçı dostu Tuğba Ünal'ın 40. doğum gününü kendi mekanında kutladı. İpek, kutlamadan bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı ve Ünal'ı 'yeni minik serçe' olarak nitelendirdi. İpek'in Çeşme'deki Boşnak meyhanesinde gerçekleşen kutlama sonrası ikili, şarkılı türkülü sohbetlerle geceyi tamamladı.

Ünlü sunucu Şenol İpek ünlü sanatçı dostu Tuğba Ünal'ı 40'ıncı doğum gününde mekanında ağırladı

İpek, geceden çekilmiş bir fotoğrafı İnstagram hesabında paylaştı, sahnelerin yeni gözdesi Tuğba Ünal'ı "yeni minik serçe" ilan etti

Şenol İpek'in Çeşme'de bulunan kendisine ait Boşnak meyhanesinde bir araya gelen ikili doğum günü kutlamasından sonra beraber şarkılı türkülü sohbetin tadını çıkardı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Doğum Günü Şenol İpek Instagram Instagram Çeşme Magazin Yaşam Haberler

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