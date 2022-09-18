Ünlü spiker Korcan Karar'ın parmakları kesilmişti, son durumu netlik kazandı

Ekranlarda bir dönemin ünlü spikerleri arasında yer alan Korcan Karar, geçtiğimiz aylarda şekerinin yükselmesinin ardından hastaneye kaldırılmış ve kangren olan ayak parmakları kesilmişti. Karar'ın iyileştiği ve eskisi gibi yürümeye başladığı öğrenildi.

Türk televizyonlarında bir dönem ATV ve Show TV ekranlarında ana haber bültenini sunan Korcan Karar,2014 yılında taraflı davranıldığını belirterek istifa kararı aldı.

İZMİR'E YERLEŞTİ

Ekran macerasını noktalayıp memleketi İzmir'e yerleşen ünlü spiker, bir yandan da sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Gazeteci Uğur Dündar, geçtiğimiz aylarda köşe yazısında Karar'ın kangren olduğunu duyurdu.

AYAK PARMAKLARI KESİLDİ

Dündar yazısında, Korcan Karar'ın şekerinin yükseldiğini, ayak parmağında kangren olduğunu ve kesilmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Haberler.com'dan Barış Yahya Çinçin'in haberine göre hatta Karar'ın hastaneden bir fotoğrafı da ortaya çıktı.

TABURCU OLDU, AYAĞA KALKTI

Ameliyatının üzerinden uzun bir süre geçen Korcan Karar, iyileşti ve yeniden yürümeye başladı. Karar'ın son sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.