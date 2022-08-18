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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan konserinde ortalığı sallayan twerk

Konserinde twerk yapan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, hayranlarına unutulmayacak dakikalar yaşattı.

Edis'le dans gösterisi çok konuşulan, daha sonra ise eşi Tolga Akış ile boşanması nedeniyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, konserlerine devam ediyor.

SON KONSERİNDEN BOMBA GÖRÜNTÜ

Ünlü şarkıcının son konserine ise yaptığı twerk gösterisi damga vurdu. Bastık, yaptığı twerk ile binlerce hayranına unutulmaz dakikalar yaşattı.

ALKIŞ SESLERİ YÜKSELDİ

Bastık'ın sahnede twerk yaptığı dakikalarda hayranları da alkışlarla genç sanatçıyı destekledi. Ünlü şarkıcının Michael Jordan forması giymesi de dikkat çekti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Zeynep Bastık Magazin Haberler

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