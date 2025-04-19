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Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu

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İngiliz şarkıcı Lola Young, Coachella müzik festivalinde sahne üzerinde rahatsızlandı ancak performansını tamamladı. Young, sahnede aşırı sıcaktan etkilenerek fenalaştı ve birkaç kez sahneden ayrılmak zorunda kaldı. Genç şarkıcı, bu anları Instagram'da paylaştı ve 'İlk Coachella'mda tüm set boyunca öğürüp kustuğuma inanamıyorum' notunu düştü.

İngiliz şarkıcı Lola Young, geçen hafta Coachella müzik festivalindeki ilk performansı sırasında sahne üzerinde rahatsızlanmasına rağmen gösterisini tamamlamayı başardı.

24 yaşındaki şarkıcı, "Messy" adlı hit parçanın sahibi, sahnede aşırı sıcaktan etkilenerek fenalaştı ve kusmak için birkaç kez sahneden ayrılmak zorunda kaldı. Bir ara "Bir kova alabilir miyim?" diye seslendi.

Lola Young, performansından bir hafta sonra, 1.4 milyon Instagram takipçisiyle bu anların yer aldığı bir video paylaştı. Paylaşımına espriyle "İlk Coachella'mda tüm set boyunca öğürüp kustuğuma inanamıyorum" notunu düştü.

Videoda Lola, yeşil bikini üstü ve bol pantolonuyla dans ederken aniden fenalaşıp öğürmeye başlıyor. Başka bir sahnede bir eliyle ağzını kapatarak dans ediyor ve "Durum burada gerçekten kötüleşmişti" diyor. Daha sonra ise kusmak için sahneden ayrılıyor, ancak kısa süre sonra "Geri döndüm ve hastalığa rağmen dans ediyorum" sözleriyle sahneye geri dönüyor.

Performansını mizahla karşılayan genç şarkıcı, izleyicilere "Kusmam hiç hoş olmazdı" diyerek espri yapıyor ve Instagram'da "Bugün geliyorsanız belki daha da karışık olacak. Tüm gücümle dayanmaya çalışıyorum" diye ekliyor.

Young, "Çok gergin hissediyordum ve 40 derece sıcaklık vardı" açıklamasını yaparak, bu akşam aynı yerde tekrar sahne alacağını duyurdu.

Bu olay, Lola Young'ın Universal ile 10 milyon sterlin (yaklaşık 390 milyon TL) değerinde bir yayın anlaşması imzaladığı haberiyle aynı döneme denk geldi. "Messy" adlı şarkısı İngiltere listelerinde üst üste dört hafta 1 numara kalarak, 2021'den bu yana Adele'den sonra en uzun süre zirvede kalan İngiliz kadın sanatçı oldu.

Young'ın ilginç bir aile bağlantısı da var. Ünlü şarkıcı, "Gruffalo" ve "Room on the Broom" gibi popüler çocuk kitaplarının yazarı Julia Donaldson'ın yeğeni. Bu durum bazı çevrelerde onun için "torpilli çocuk" (nepo baby) ve "endüstri bitkisi" yorumlarına yol açtı.

Bu eleştirilere yanıt veren Lola, "İnsanlar büyük halamın 'Gruffalo'yu yazdığı için benim torpilli olduğumu söylüyorlar. Ne saçmalık! Ben ne torpilli bir çocuğum ne de endüstri bitkisi. İnternette saçmalık yazan bu insanlar kendilerine daha iyi bir uğraş bulsunlar" dedi.

Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu

Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu

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Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDağdelen:

Kesin Tirkolardan bi siparişi yemiştir

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