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Ünlü şarkıcı İzel'in annesi hayatını kaybetti

Magazin Haberleri

Şarkıcı İzel'in annesi Habibe Çelikgöz hayatını kaybetti. İzel'in kendisine ölüm haberini verdiği mesajı yayınlayan Sinan Akçıl, Çelikgöz'ün yarın son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.

Başarılı şarkıcı İzel annesi Habibe Çelikgöz'ün ölümüyle yıkıldı. Çelikgöz'ün ölüm haberini ise yakın arkadaşı Sinan Akçıl duyurdu.

"ÇOK ÇEKİYORDUN SON YILLARDA, SENİ UNUTMAYACAĞIM"

İzel'in kendisine attığı "Sinan annem öldü, en çok sevdiği kişi sendin. Herkese söylerdi" mesajını Instagram hesabından paylaşan Sinan Akçıl, "Bu iki satır mesajla aldım acı haberi. Çok çekiyordun son yıllarda, ben seni asla unutmayacağım Habiş... (Habibe Çelikgöz) Başın sağ olsun canım benim" dedi.

Ünlü şarkıcı İzel'in annesi hayatını kaybetti

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaşan İzel, "Canım annemi kaybettik, cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nden kaldırılıp Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı İzel'in annesi hayatını kaybetti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

İzel Magazin Haberler

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