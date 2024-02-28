Ünlü şarkıcı Hakan Peker, Safranbolu'da adaylık için slogan astı

İyi Parti'den aday olan ünlü şarkıcı Safranbolu sokaklarına astırdığı " Mart'ın sonu Safranbolu " sloganı dikkat çekti.

Durak Medya'da yer alan habere göre ünlü popçu Hakan Peker'den seçim sloganı geldi.

Belediye Başkanlığı için yaşadığı Safranbolu'dan aday olan ünlü popçu kentin tüm sokaklarına kendi belirlediği sloganı afişlerle astırdı.

Başkanlık yolunda projeleri ve vaadleri ile dikkat çeken Peker'in "Mart sonu Safranbolu" sözü dikkat çekti. Hakan Peker belediye başkanı seçildiğinde Safranbolu'ya hizmet etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.