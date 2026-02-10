Haberler

Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması

Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

90'lı yılların ünlü şarkıcısı Hakan Peker, bir televizyon programında emeklilik süreci ve aldığı maaş hakkında açıklamalarda bulundu. Emekliliğin kendisini psikolojik olarak olumsuz etkilediğini belirten Peker, sigorta primlerini bile geç ödediğini itiraf etti. Peker, aylık emekli maaşının 20 bin lira olduğunu da açıkladı.

  • Hakan Peker, emekli maaşının 20 bin lira olduğunu açıkladı.
  • Hakan Peker, emeklilik sürecini 'devlet beni emekli yaptı' şeklinde özetledi.
  • Hakan Peker, emeklilik psikolojisine girmemek için sigorta primlerini kasten geç ödediğini belirtti.

90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Hakan Peker, katıldığı bir televizyon programında emeklilik süreci ve aldığı maaşla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, emekli olmanın kendisi üzerinde yarattığı psikolojik baskıyı ve devletle olan "emeklilik" mücadelesini anlattı.

"PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİM"

Emekli psikolojisine girmemek adına uzun süre direndiğini belirten Peker, "Devlet beni emekli yaptı" diyerek süreci özetledi. Emekliliğin kendisini hayattan koparılmış gibi hissettirdiğini ifade eden sanatçı, bu ruh haline girmemek için sigorta primlerini bile kasten geç ödediğini itiraf etti.

MAAŞINI İLK KEZ PAYLAŞTI

Emeklilikten kaçışının artık mümkün olmadığını ve sonunda bu statüye geçtiğini söyleyen 90'ların ünlü ismi, aldığı maaşı da saklamadı. Peker, "Maaşım da var, 20 bin lira alıyorum" diyerek aylık emekli gelirini açıkladı.

Peker'in emekliliği "devletin artık senden bir beklentisi kalmaması" olarak tanımlaması, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın

DEM Parti heyetinin merakla beklenen görüşmesinin tarihi belli oldu
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Savcılıktan, Menajer Ayşe Barım'ın uykularını kaçıracak haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı

Trafikte skandal görüntüler! Genç kadının yapmadığı rezillik kalmadı
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu

Şehir diken üstünde! Sahilde bulundu, İstanbul'dan ekip bekleniyor
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı

Trafikte skandal görüntüler! Genç kadının yapmadığı rezillik kalmadı
Son nefesini trafoda verdi

Turgutlu'da kahreden ölüm! Vatandaşlar fark ettiğinde çok geç olmuştu
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret