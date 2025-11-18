Ünlü şarkıcı Encarnita Polo huzurevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti

"Paco, Paco, Paco" şarkısıyla dünya çapında tanınan İspanyol sanatçı Encarnita Polo, İspanya'da kaldığı bir huzurevinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. İlk bilgilere göre 86 yaşındaki sanatçıya aynı kurumda kalan bir kişi tarafından saldırıda bulunulduğu düşünülüyor. Olay, İspanya'da büyük yankı uyandırdı.

HUZUREVİNDE ŞÜPHELİ ÖLÜM

Sevilla doğumlu ünlü şarkıcı ve oyuncu Encarnita Polo, İspanya'nın orta kesimlerinde yer alan, Madrid'e yaklaşık iki saat uzaklıktaki Ávila kentindeki bir huzurevinde hayatını kaybetti. İspanya Ulusal Polisi, ölümün yaşandığı huzurevinde olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. İlk bulgulara göre Polo'nun, aynı huzurevinde kalan 80'li yaşlarda bir erkek tarafından boğularak öldürüldüğü değerlendiriliyor. Zihinsel sorunları olduğu belirtilen şüpheli, olaydan sonra psikiyatri servisine kaldırıldı.

MÜZİK YOLCULUĞU BARCELONA'DA BAŞLADI

Encarnita Polo, 1939 yılında Sevilla'da doğdu ancak babasının vefatı sonrası ailesiyle birlikte Barselona'ya taşındı. Müzik dünyasına burada adım attı.

Fransız şarkıcı Charles Aznavour'un tavsiyesiyle, 1960'ların başında geleneksel Endülüs müziğinden pop müziğe yöneldi. 1963'te ilk plağını çıkardı.

TELEVİZYON VE FESTİVALLERDE BÜYÜK ŞÖHRET

1960'ların ortasında TV programlarına sık sık konuk olan Polo, kısa sürede İspanya dışındaki ülkelerde de tanınmaya başladı. Portekiz, Fransa ve İtalya'da geniş bir hayran kitlesi edindi. 1964 yılında İtalya'daki bir müzik festivalinde birincilik ödülü kazandı.