Ünlü şarkıcı Doğuş'un evliliği sarsılıyor

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü şarkıcı Doğuş'un evliliğinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının eşinin son zamanlarda devamlı olarak sitemli ve manidar sözler paylaşması çiftin aralarının bozuk yorumlarına neden oldu. Kısa bir ayrılık sonrası tekrardan bir araya gelen çiftin sorunlarını aşamadığı iddia edildi. Doğuş'un gayri meşru çocuğu çıkmış şarkıcı bu nedenle DNA örneği vermek zorunda kalmıştı.

Azerbaycan'da sunuculuk yapan Hoşgedem Hidayetkızı'nın son yaptığı işte o paylaşımlar:

Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders. Nasibinde yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters " . " Hz Mevlana. Yani ne kadar hesap yaparsanız yapın hesapta olan değil nasipte olan gelir başınıza"

" Öyledir işte. Kime iyilik yaparsan, ilk vazgeçtiği olursun. Kime kötülük yaparsan, vazgeçilmezi olursun. Tuhaf bir dünyada yaşıyoruz vesselam. Doğru vallahi "

"İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sağlıklarını korumak için sonra paralarını harcarlar"