Ünlü Şarkıcı Çelik Amasya'da Hayranlarıyla Buluştu

Amasya'da hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı Çelik, konser öncesi kendisine çay ikramında bulunan mahalle muhtarını sahneye davet edip birlikte oynadı. Soğuk havaya rağmen renkli konserde yüzlerce kişi doyasıya eğlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Çelebi Mehmet Kent Meydanı'nda düzenlenen halk konserinde 90'lı yıllara damga vuran sevilen eserlerini seslendiren Çelik, sahneye çıkmadan önce kendisine sıcak çay ikram eden Mehmetpaşa Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir'in elinden çay içti. Çelik, konser başladıktan sonra jest yaptığı muhtarı sahneye davet etti. Çalan şarkı eşliğinde birlikte oynadıkları anlarda ortaya renk görüntüler çıktı. Ünlü şarkıcının çay ikramı için teşekkür ettiği Hüseyin Demir, "Beraber oynadık, vatandaşları da şenlendirdik. Bende sanatçımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Halkın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayan şarkıcı Çelik, "Bir bayrak altında, Atatürk ilkelerine bağlı olarak, bu vatanın topraklarına tarih yazan Amasya'ya hepinizin huzurunda sevgi ve saygıyla eğiliyorum" diye konuştu. - AMASYA