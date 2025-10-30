Haberler

Ünlü Şarkıcı Çelik Amasya'da Hayranlarıyla Buluştu

Ünlü Şarkıcı Çelik Amasya'da Hayranlarıyla Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da düzenlenen halk konserinde ünlü şarkıcı Çelik, muhtar ile sahnede oynayarak sıcak çay ikramı için teşekkür etti. Konser, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi ve katılımcılar doyasıya eğlendi.

Amasya'da hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı Çelik, konser öncesi kendisine çay ikramında bulunan mahalle muhtarını sahneye davet edip birlikte oynadı. Soğuk havaya rağmen renkli konserde yüzlerce kişi doyasıya eğlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Çelebi Mehmet Kent Meydanı'nda düzenlenen halk konserinde 90'lı yıllara damga vuran sevilen eserlerini seslendiren Çelik, sahneye çıkmadan önce kendisine sıcak çay ikram eden Mehmetpaşa Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir'in elinden çay içti. Çelik, konser başladıktan sonra jest yaptığı muhtarı sahneye davet etti. Çalan şarkı eşliğinde birlikte oynadıkları anlarda ortaya renk görüntüler çıktı. Ünlü şarkıcının çay ikramı için teşekkür ettiği Hüseyin Demir, "Beraber oynadık, vatandaşları da şenlendirdik. Bende sanatçımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Halkın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayan şarkıcı Çelik, "Bir bayrak altında, Atatürk ilkelerine bağlı olarak, bu vatanın topraklarına tarih yazan Amasya'ya hepinizin huzurunda sevgi ve saygıyla eğiliyorum" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! 'Bilir' çifti için zamanla yarış

Gebze'den güzel haber hala gelmedi! "Bilir" çifti için zamanla yarış
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Ses kaydıyla her şey ifşa olmuştu! Baldızla 20 yıllık yasak aşk cinayetinde yeni karar

Baldızla 20 yıllık yasak aşk cinayetinde yeni karar
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza

Turistlere çıkardığı hesabın bedeli ağır oldu! Kesilen cezaya bakın
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı

BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.