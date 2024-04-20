Ünlü Sanatçı Umut Akyürek Hastaneye Kaldırıldı
Yerli Angelina Jolie lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Umut Akyürek, estetik operasyonlar nedeniyle yakalandığı virüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede oksijen tüpüyle nefes alan sanatçı, herkese uyarılarda bulunarak virüsün ciddiyetini vurguladı. Sahne programlarını iptal eden Akyürek'in bir süre daha hastanede kalacağı öğrenildi.
DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Umut Akyürek'ten kötü haber. Yaptırdı estetik operasyonlar nedeniyle " Yerli Angelina Jolie" lakabını alan Umut Akyürek yakalandığı virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Ünlü sanatçı hastanede oksijen tüpüyle nefes aldığı anları paylaşarak " Fena kapmışız şıfayı. Pandemide bile böyle hastalanmamıştım ben . Kendinize dikkat edin canlar çok berbat bir virüsmüş" diyerek herkese uyarılar da bulundu.
Sanatçının bir süre daha hastanede kalacağı öğrenilirken, sahne programlarını iptal ettiği öğrenildi.