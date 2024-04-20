Ünlü Sanatçı Umut Akyürek Hastaneye Kaldırıldı

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Umut Akyürek'ten kötü haber. Yaptırdı estetik operasyonlar nedeniyle " Yerli Angelina Jolie" lakabını alan Umut Akyürek yakalandığı virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ünlü sanatçı hastanede oksijen tüpüyle nefes aldığı anları paylaşarak " Fena kapmışız şıfayı. Pandemide bile böyle hastalanmamıştım ben . Kendinize dikkat edin canlar çok berbat bir virüsmüş" diyerek herkese uyarılar da bulundu.

Sanatçının bir süre daha hastanede kalacağı öğrenilirken, sahne programlarını iptal ettiği öğrenildi.