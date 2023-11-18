DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Bedia Akartürk estetik kontrolünden geçti. 82 yaşında estetik olarak herkesi şaşırtan ünlü sanatçı Samsun'da olan estetik doktoru Hayati Akbaş'ı ziyaret etti.

Hem ziyaret eden hemde kontrolden geçen ünlü sanatçı yeni estetik dokunuşlara sıcak baktığını belirtti. Yıllar sonra sanatçıya estetik müdahale eden doktor Hayati Akbaş " Türkülerin sultanı bizleri ziyaret etti.

Sanatçımız zaten güzeldi biz sadece ufak dokunuşlarla yılların yorgunluğunu yani masanın üstünde duran tozu sildik" dedi.