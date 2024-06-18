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Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi

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Son yıllarda ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi. Rapçinin hapse girdiğini doğrulayan prodüktörü, nedenini açıklamadı.

Dum Taka Dum ve Koptu Kayış şarkılarıyla tanınan gerçek adı Ekincan Aslan olan Sansar Salvo'nun günler önce cezaevine girdiği ortaya çıktı. Ünlü rapçi, cezaevinde olduğu prodüktörü tarafından da doğrulandı.

Bir dönem kanser tedavisi gören sonra kız arkadaşının ölümüyle zor günler yaşayan Sansar Salvo, ailesiyle de sorunlar yaşıyor. Daha önce intihar girişiminde bulunan Salvo, ailesinin kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etmişti. Robert Hip Hop YouTube kanalında yayınlanan iddiaya göre, ünlü rapçi Anadolu Yakası'nda bir kapalı cezaevinde yatıyor. Rapçinin birkaç gün cezaevinde yatacağı öğrenildi.

Rapertuar hesabının ulaştığı Prodüktör Motif Beat, rapçinin cezaevinde olduğunu doğruladı ancak nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı. Öte yandan rapçinin başkalarına ait bilgileri izinsiz paylaştığı için cezaevine girdiği konuşuluyor.

Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi

Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Sansar Salvo 3.Sayfa Müzik Magazin Haberler

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