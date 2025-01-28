Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
Sevilen rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Eypio, bebeğinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak "3'üncü prenses geldi" ifadelerini kullandı.
Ünlü rap şarkıcısı Eypio, üçüncü kez baba oldu. Ünlü isim, bebeğiyle karesini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.
Geçtiğimiz yıl O Ses Türkiye Rap yarışmasında jüri koltuğunda oturan rapçi Eypio, baba olma sevincini üçüncü kez yaşadı. Minik kızıyla sosyal medyadan ilk paylaşımını yapan şarkıcı, kızına Anka adını verdi.
"3'ÜNCÜ PRENSES ANKA"
Ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Geldi 3'üncü prenses Anka" notunu düştü.
EYPIO DİSKOGRAFİ
Albümleri
2005 - A.P.O - (EP)
2006 - Rap Fabriek - (1. Stüdyo albümü)
2007 - Hırsız Var - (2. Stüdyo albümü)
2008 - Apollo - (3. Stüdyo albümü)
2011 - AbduRhyme - (4. Stüdyo albümü)
2012 - 16:34 - (5. Stüdyo albümü)
2014 - Beton Duvar - (6. Stüdyo albümü)
2016 - Günah Benim - 3 Adım Müzik - (7. Stüdyo albümü)
2020 - Urgan - DMC - (8. Stüdyo albümü)
Video klipleri
2013 - Ayrım Yok
2014 - Kral Çıplak
2015 - Ay Kızım
2015 - Günah Benim
2018 - Bura Anadolu (Direniş Karatay Film Müzikleri)
2018 - Reset (Mustafa Sandal ile birlikte)
2018 - Kaşık (Kafalar Karışık Film Müziği)
2019 - Vur Vur
2019 - Umudum Kalmadı
2019 - Naim
2020 - Katliam 4 (Massaka, Diablo63, Anıl Piyancı, Killa Hakan, Eypio, Hidra, Yener Çevik, Selo, Joe Young, CashFlow, Tepki, Tekmill, Canbay & Wolker ile)
2020 - Urgan
2021 - Seni Öptüğüm Sokak