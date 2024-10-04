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Ünlü Rapçi Diddy Combs'un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood'daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor

Ünlü Rapçi Diddy Combs'un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood'daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor
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Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkında cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood'daki diğer ünlülere sattığı iddia edildi. Avukat Ariel Mitchell-Kidd, bir kadın sanatçının da Combs'un evinde çekilen videolarda yer aldığını ve 2018'de cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü. Bu iddiaların ardından, birçok ünlünün bu olaylara karışmış olabileceği ve Combs'un davasına dahil edilebileceği düşünülüyor. Bu iddialar henüz kanıtlanmamış olup, yasal süreç devam etmektedir.

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkında ciddi iddialar ortaya atıldı. NewsNation'ın raporuna göre, Combs'un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood'daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor.

Avukat Ariel Mitchell-Kidd, müvekkilinin de benzer bir durumda olduğunu belirtti. Avukata göre, tanınmış bir kadın sanatçı da Combs'un Atlanta'daki evinde kaydedilen müstehcen görüntülerde yer alıyor. Bu sanatçının 2018'de Combs tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddia ediliyor.

Mitchell-Kidd, "Hollywood'da zaten sızdırılmış ve dolaşımda olan kayıtlar var," diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Bu iddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte, birçok ünlünün bu olaylara karışmış olabileceği ve Combs'un davasına dahil edilebileceği düşünülüyor.

Bu haberler, henüz kanıtlanmamış iddialar olup, yasal süreç devam etmektedir. Konu hakkında resmi açıklamalar beklenmektedir.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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Yorumlar (2)

Hakan:

grup yapmislardir.ondan sonra heyecen kalmamistir buseferde birbirlerine saldirdilar

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dikduran adam:

beraber derken

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