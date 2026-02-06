Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

İslam'a geçtiğini açıklayan İngiliz rapçi Central Cee, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Rapçinin bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabı yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri ünlü rapçiye yeni bir isim de buldu.

İngiliz rapçi Central Cee dün gece canlı yayında şehadet getirerek İslam'a geçtiğini açıkladı. Rapçi, bu açıklamasında "Şehadet getirdim, yeni bir ismim var, artık Müslümanım" ifadelerini kullandı.

İSLAM'A HOŞGELDİN

Takipçileri, Central Cee'ye "İslam'a hoş geldin kardeşim", "İslam ile şereflendin", "Hoş geldin Müslüman kardeşim" gibi mesajlarla destek verirken, dikkat çeken bir başka detay ise yeni isim önerileri oldu.

"YUSUF ÇOK YAKIŞIR" YORUMLARI ÖNE ÇIKTI

Yapılan yorumlarda birçok kullanıcının, rapçinin Müslüman olduktan sonra alabileceği isimle ilgili önerilerde bulunduğu görüldü. Özellikle "Yusuf çok yakışır", "Müslüman ismini merak ediyorum ama Yusuf olsun" şeklindeki yorumların sıkça tekrar edilmesi dikkat çekti.

Bazı takipçiler ise, Central Cee'nin yeni bir isim alıp almadığını merak ettiklerini dile getirerek, bu konuda rapçiden net bir açıklama beklediklerini yazdı.

Central Cee cephesinden şu ana kadar yeni ismiyle ilgili resmî bir doğrulama ya da detaylı bir açıklama gelmezken, sosyal medyada oluşan bu yoğun etkileşim konunun daha da büyümesine neden oldu.