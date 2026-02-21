Haberler

Ünlü rapçi Blok3, düğün konseri için gelen astronomik teklifi geri çevirdi

Güncelleme:
Blok3, programda kariyerine ve prensiplerine uymayan hiçbir parayı kabul etmeyeceğini açıkladı. Kendisine İtalya'dan gelen yüksek kazançlı konser teklifini ise geri çevirdiğini belirtti.

  • Rapçi Blok3, İtalya'da bir düğün için yapılan yüksek ücretli konser teklifini reddetti.
  • Blok3, 1.5 yıldır üzerinde çalıştığı ve başrolünde oynayacağı kendi hayatını anlatan bir film projesi olduğunu açıkladı.

Kral Müzik YouTube kanalında gazeteci Serhat Tekin'in konuğu olan 23 yaşındaki genç şarkıcıya "Hiç sevmediğin biriyle para karşılığı düet teklifi gelse kabul eder misin?" sorusu yöneltildi. Blok3, net bir şekilde olumsuz yanıt verdi.

"KAÇ PARA OLDUĞUNU SÖYLESEM İNANMAZLAR'

Ünlü rapçi, programda düet sorusunu yanıtlarken gelen yüksek kazançlı konser teklifini şöyle anlattı:

"Düet teklifini kabul etmem. Bayağı güzel bir param var zaten, çorbamız kaynıyor Allah'a şükür. Bir de her şeyin bir fiyatı, etiketi olamaz. Benim kariyerimin, hayatımın, prensiplerimin bir etiketi yok. Bana ne teklifler geldi… Bir organizasyon yapılmış İtalya'da, harbiden güzel bir para teklifi gelmiş. 'Gelsin beş-altı şarkı söylesin, jetle götürsün geri getirsin' dediler ama bu bir düğündü. Ben düğünde şarkı söylemem. Söyleyenlere bir şey demiyorum ama benim kariyerim buna göre bir kariyer değil. Kaç para olduğunu söylesem inanmazlar. Ama buna şahit olan insanlar var."

HAYATI FİLM OLUYOR

23 yaşındaki genç şarkıcı, 1.5 yıldır üzerinde çalıştığı kendi film projesini ve başrolü üstleneceğini açıkladı:

"Film beni anlatacak. Ben bir sektöre giriyorsam, o sektörü yıkacağımı bildiğim için girerim."

Hakan Kanburoğlu
500

