Ünlü profesör Arif Verimli'den uzun zaman sonra gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert itirafı
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Reyting rekorları kıran Müge Anlı İle Tatlı Sert programının aktörleri arasında yer alan ünlü psikiyatrist Arif Verimli, programdan ayrılmasından uzun bir süre sonra dikkat çeken itirafta bulundu. Verimli, programda ayrıldığı gün tansiyonunun yükseldiğini ve üzerindeki mikrofonları sinirli şekilde çıkarıp attığını belirtti.
ATV ekranlarında yayınlanan ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterilmeye devam eden Müge Anlı İle Tatlı Sert programının geçtiğimiz yıllardaki en önemli aktörlerinden biri de ünlü psikiyatrist Arif Verimli oldu.
ŞEVKİ SÖZEN İLE GERİLİM SONRASI PROGRAMI BIRAKTI
Programda Şevki Sözen ile yaşadığı gerilim sonrası daha fazla devam etmeme kararı alan Arif Verimli, geçtiğimiz aylarda programa veda etti. Ancak Verimli sosyal medya hesabından ara ara açıklamalarda bulunuyor.
UZUN SÜRE SONRA GELEN İTİRAF
Arif Verimli, programdan ayrılmasından uzun bir süre geçmesinin ardından da dikkat çeken bir itirafta bulundu. Verimli, "Programı bıraktığım gün 21 tansiyonla üzerimdeki mikrofonları söküp attım, bıraktım, gittim. Gayet de mutluyum. Yalnız bir hekim bir başka hekimi kırmışsa arar özür diler. Zaten dönmeyeceğim bitti. Program için değil kırgınlığım. Hatta sağ olsun iyi de oldu benim için" dedi.
İşte o paylaşım: