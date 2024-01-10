Ünlü popçu Sefo safra kesesinden ameliyat oldu

"Bilmem mi?", "Isabelle", gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan Sefo, hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Ünlü şarkıcı safra kesesinden ameliyat olduğunu söyledi. Sefo "Sünnet oldum" esprisiyle de tebessüm ettirdi.

SAFRA KESESİNDEN AMELİYAT OLDU

"Albüm iptal" paylaşımı ile sevenlerini endişelendiren Sefo, ardından "Arkadaşlar ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz. 3-4 ay önce şurada sahnedeydim, şimdi yataktayım" ifadelerini kullandı.

Hastane odasındaki fotoğrafına "Sünnet oldum arkadaşlar. Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim" yazarak espri yapan Sefo'nun safra kesesi ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

DURUMU İYİ

Daha sonra gerçeği açıklayan Sefo "Safra kesesi ameliyatı oldum. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Başarılı müzisyen, operasyon sonrası hastane odasında arkadaşlarıyla oyun oynadığı anları paylaşarak sağlık durumumun iyiye gittiği mesajını verdi.