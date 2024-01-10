Ünlü popçu Sefo safra kesesinden ameliyat oldu
Şarkıcı Sefo, safra kesesinden ameliyat olduğunu paylaşarak sevenlerini endişelendirdi. Ancak daha sonra yaptığı esprili paylaşımlarla durumunun iyi olduğunu belirtti.
SAFRA KESESİNDEN AMELİYAT OLDU
"Albüm iptal" paylaşımı ile sevenlerini endişelendiren Sefo, ardından "Arkadaşlar ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz. 3-4 ay önce şurada sahnedeydim, şimdi yataktayım" ifadelerini kullandı.
Hastane odasındaki fotoğrafına "Sünnet oldum arkadaşlar. Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim" yazarak espri yapan Sefo'nun safra kesesi ameliyatı olduğu ortaya çıktı.
DURUMU İYİ
Daha sonra gerçeği açıklayan Sefo "Safra kesesi ameliyatı oldum. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Başarılı müzisyen, operasyon sonrası hastane odasında arkadaşlarıyla oyun oynadığı anları paylaşarak sağlık durumumun iyiye gittiği mesajını verdi.