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Ünlü Oyuncunun Yeni Mesleği Şaşırttı!

Snob Magazin - Magazin
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Ünlü Oyuncunun Yeni Mesleği Şaşırttı!

Son olarak 'Payitaht Abdülhamid' adlı dizide rol alan Özlem Conker, geçtiğimiz günlerde Akmerkez'de alışveriş yaparken görüntülendi. Oyunculuğu bıraktığı yönündeki iddialara cevap veren Conker, "Mimari restorasyon bölümünde okumaya başladım ama oyunculuğu bırakmadım" dedi. İşte detaylar...

Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Özlem Conker, oyunculuğu bıraktığına dair çıkan haberlere yanıt verdi.

"OYUNCULUĞU BIRAKMADIM"

Conker, "Oyunculuğu bırakmadım. Dinlenme arası verdim. Bir süredir mimari restorasyon bölümünde okuyorum. Zor bir bölüm, çok vaktimi aldı ama bana çok iyi geldi." diyerek sevenlerini şaşırttı.

Özlem Conker, "Üniversiteyi önümüzdeki yıl bitireceğim. Eğer uygun bir senaryo gelirse seneye setlere dönebilirim" dedi.

ÖZLEM CONKER KİMDİR?

Özlem Conker (d. 1 Temmuz 1973, Ankara), Türk oyuncudur.

Oyunculuğa reklam filmleri ile başladı. Dizi oyunculuğuna küçük roller ile başladı. TRT 1'de yayımlanan Kurşun Kalem ve Vasiyet dizilerinin ardından asıl çıkışını Kınalı Kar dizisi ile yaptı. Payitaht Abdülhamid, Karagül ve Çapkın gibi sevilen dizilerde rol aldı.

Snob Magazin / Magazin

Payitaht Abdülhamid Özlem Conker Magazin Haberler

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