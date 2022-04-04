Ünlü Oyuncuların Yeni İşi Şaşırttı

Film ve dizi endüstrisinde blok zincir teknolojisini kullanarak NFT'ler ile fonlama sistemi getirmeyi hedefleyen Wideangle adlı proje yola çıktı.

Kurucuları arasında Engin Altan Düzyatan, Birand Tunca, Umut Tanyolu, Ercan Gümüşkaya gibi tanınmış isimlerin bulunduğu, dünyada öncü olma iddiasındaki Wideangle, NFT'ler aracılığıyla sinema, dizi ve diğer tüm dijital içeriklerin yapımını ve dağıtımını destekleyecek.

NFT GELİRLERİYLE PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRECEKLER

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın(İKSV) düzenlediği 41. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleşecek Köprüde Buluşmalar'ın da "Yenilikçi Teknolojiler Destekçisi" olan Wideangle, 11 Nisan'da Soho House'ta yapılacak bir panel ile film profesyonellerine blockchain dünyasını ve bu dünyanın sinema sektörüne sunduğu fırsatları anlatacak. Blok zinciri (block chain) teknolojisinin akıllı kontrat özelliğini kullanacak olan Wideangle platformunun kurucuları, hem içerik üreticilerinin NFT gelirleriyle projelerini hayata geçirebilecekleri hem de NFT sahiplerinin üretilen projeye ortak olabilecekleri bir yapı kurduklarını belirttiler.

"PROJESİ OLANLA YATIRIMCIYI BULUŞTURUYORUZ"

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, kurucu ortağı olduğu Wideangle ile ilgili şunları söylüyor: "Elinde güvendiği iyi projesi olup onu çekecek finans bulamayanla, sinema-dizi sektöründe yatırım yapmak isteyeni NFT'lerin teknolojik gücüyle buluşturma fikri muhteşem geldi. ve hemen hayata geçirmeye karar verdik. Türk Sineması'nda finansman sorununun giderilmesine önemli katkımız olacağını düşünüyorum. Dünyada zaten söz sahibi olan dizilerimizin kalitesi katlanarak artacaktır."

"SON DERECE MUTLUYUZ"

Kurucu ortaklardan oyuncu Birand Tunca ise "Bu sektörde olup üretime uygun fikirlerini hayata geçirememiş, yaratıcılığı törpülenmiş onlarca tanıdığım insan var. Böyle daha binlerce kişinin hayallerinin yarım kaldığına eminim. Bu sektöre yatırım yapmak isteyenle yatırım almak isteyeni, Türkiye'den çıkan Wideangle ile buluşturuyor olmaktan son derece mutluyuz." şeklinde konuşuyor.

"DAHA ADİL VE MERKEZİYETSİZ BİR FORMA KAVUŞTURMAK"

Wideangle'ın kurucusu oyuncu Umut Tanyolu, sektörde heyecan yaratan girişimlerinin amaçlarını ise şöyle sıralıyor: "Sanatçı ve üreticilerin eşitlikçi bir düzende kendilerini ifade edecek projeleri geliştirmelerine olanak sağlamak. Projeleri merkeziyetçi bir yapının hapsettiği sınırlı bir dünyadan çıkartıp uluslararası görünürlüğe taşımak. Block zincir teknolojisini kullanarak fonlama ve gelir dağılımı mekanizmasını daha adil ve merkeziyetsiz bir forma kavuşturmak. Diğer platformlar ve üreticileri kucaklayacak onlara güvenilir bir altyapı sunabilecek bir alan yaratmak."