Ünlü Oyuncudan Özel Hayat İtirafı! - Haberler

Muhabirlerle sohbet eden Aslıhan Karalar, özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

"KALBİM BOŞ"

23 yaşındaki oyuncu boynundaki kalp şeklindeki kolyesini soran muhabirlere "Özel hayatımı soracaksanız kalbim boş. Hayatımda kimse yok. Sadece işime odaklandım. 2021 yılı benim için çok güzel geçti. Birçok projede yer aldım. 2022 yılı da öyle geçiyor. Dijital platform için çekilen bir kaç projede yer aldım ve bir kaç proje için de menajerim görüşüyor" dedi.

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

27 Nisan 1999 tarihinde Ankara'da doğan Aslıhan Karalar, Ankara Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nden mezun olmuştur. Aslıhan Karalar hayatını İngiltere'de sürdürmekte ve İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü üniversite Kings College'de İşletme okumaktadır.

Aslıhan Karalar, 2017 Best Model of The World birincisi olmuştur. Küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi almış, son zamanlarda modellik mesleğinin yanında oyunculukta da adından söz ettirmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini Şahin Tepesi adlı dizide canlandırdığı Ezgi karakteri ile yaşamış olan Aslıhan Karalar, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Burçin karakterine hayat vermiştir.

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