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Ünlü Oyuncudan O İddiaya Cevap

Snob Magazin - Magazin
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Ünlü Oyuncudan O İddiaya Cevap

NFT platformu işine giren oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki gün Ulus'ta bir mekan çıkışı görüntülendi. Düzyatan, 'oyunculuğu bırakacak' yönündeki iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...

Birand Tunca ve Umut Tanyolu ile sinema ve dizi projelerine finansman sağlayacak NFT platformu işine giren Engin Altan Düzyatan, 'oyunculuğu bırakacak' yönündeki iddialara yanıt verdi.

Düzyatan, "Oyunculuğu bırakmam söz konusu olamaz. Ara verdiğimi söyleyebilirim. Yapımcılığa ağırlık verdim" dedi.

Ünlü Oyuncudan O İddiaya Cevap

Ünlü Oyuncudan O İddiaya Cevap

Snob Magazin / Magazin

Engin Altan Düzyatan, Umut, Magazin, Haberler

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