Ünlü Oyuncudan O İddiaya Cevap

Birand Tunca ve Umut Tanyolu ile sinema ve dizi projelerine finansman sağlayacak NFT platformu işine giren Engin Altan Düzyatan, 'oyunculuğu bırakacak' yönündeki iddialara yanıt verdi.

Düzyatan, "Oyunculuğu bırakmam söz konusu olamaz. Ara verdiğimi söyleyebilirim. Yapımcılığa ağırlık verdim" dedi.