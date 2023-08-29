Ünlü oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti

Ulusal kanallarda yayınlanan dizilerde rol alan ve bir süredir tedavi gören usta oyuncu Ünal Silver 76 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, oyuncunun menajeri Renda Güner, sosyal medya hesabından duyurdu.

Ulusal kanallarda yayınlanan "Diriliş: Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Bir Bulut Olsam" ve son olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizide rol alan ve bir süredir tedavi gören usta oyuncu Ünal Silver 76 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gören 76 yaşındaki usta oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti. Haberi, oyuncunun menajeri Renda Güner, sosyal medya hesabından duyurdu. Güner, paylaşımında, "Usta oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Siver'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu çok özleyeceğiz" dedi.

Usta oyuncunun hastane odasında çekilen fotoğrafı, 24 Temmuz'da "Hamburg'dan Yaşar kardeşim ziyarete gelmiş" notu ile sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

ÜNAL SİLVER KİMDİR?

Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolüne hayat verdi. Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı "Benim İçin Üzülme" adlı dizide rol aldı.