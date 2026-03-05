Ünlü oyuncu Savaş Satış, aracını bağlatmamak için binlerce liralık ses sistemini çöpe attı

Sıfır Bir dizisiyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Savaş Satış, trafikte ses sistemi kullanan sürücülere uygulanan ağır cezalar karşısında radikal bir adım attı.

ARACINI BAĞLATMAMAK İÇİN SES SİSTEMİNİ ÇÖPE ATTI

Yeni trafik yönetmeliği kapsamında, araçlarda yüksek sesli müzik sistemleri bulunduran sürücülere kesilen 21 bin lira idari para cezası ve aracın 1 ay trafikten men cezası, Satış'ı harekete geçirdi. Ünlü oyuncu, aracındaki ses sistemini sökerek doğrudan çöp kutusuna attı.

''SATILIK FALAN DA DEĞİL''

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Savaş Satış'ın "21 bin cezası var dediler... Satılık falan da değil. Değmez." diyerek binlerce liralık ses sistemini çöpe attığı görüldü. Bu video kısa sürede binlerce görüntülenme alırken, sosyal medyada da tartışma yarattı. Kimileri "Doğru karar, ceza çok yüksek" derken, diğerleri "Sadece rahatsız edici kullanım cezalandırılsın" yorumlarında bulundu.