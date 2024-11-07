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Ünlü oyuncu Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı

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Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Nurseli İdiz, aylık kazancını açıkladı.

TV8'de ekranlara gelen 'Aramızda Kalmasın' programının konuğu olan ünlü oyuncu Nurseli İdiz, tiyatroya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İdiz, geçmiş yıllarda sahnelerden gelir elde etmenin zor olduğunu fakat günümüzde iyi miktarlarda kazançlar sağlanabileceğini dile getirdi. Kendi kazancını da açıklayan İdiz, "Eskiden tiyatrodan para kazanılmazdı, şimdi kazanılıyor. Çoğu insan tiyatro yapıyor çünkü kuluçkaya yatıp da dizi bekleyecek halimiz yok. Ayda 150-200 bin TL kazanıyorum" diye konuştu.

64 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda dizilerden de yüksek ücretler alabileceğini ifade etti. "Dizi olsa bölüm başı 100 bin TL, aylık 400 bin TL kazanacağım" diyen Nurseli İdiz, tiyatroda en düşük kazancın bile 150 bin TL'ye kadar artış gösterdiğini söyledi.

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı
Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

12 bin beş yüz emekli maaşını bir gecede yiyenlerle, aynı parayla bir ay geçinenler arasında dönüyor bu dünya.

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasef Behar:

Yetmez sanatçı nın masrafı çoktur

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
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