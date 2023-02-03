Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü Oyuncu Milano'da Evlendi

Magazin Haberleri

Ünlü Oyuncu Milano'da Evlendi

Geniş Aile dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile İtalya'nın Milano şehrinden nikah masasına oturdu. İşte haberin detayları...

Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile Milano'da nikah masasına oturdu.

Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikaha Bora Akkaş ile Oben Alkan, o anları Instagram'dan paylaştı.

İkilinin, nikahına ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Çift, Milano sokaklarına poz verdi.

İkiliye, sevenlerinden tebrik mesajı yağdı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Bora Akkaş Milano Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title