Ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre, Hande Erçel'i yakın takibe aldı - Haberler

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Ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre, Hande Erçel'i yakın takibe aldı

Dünyaca ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre, Kaan Yıldırım ile ayrılan Hande Erçel'i yakın markaja aldı. Güzel oyuncuyu Instagram'dan takip etmeye başlayan Silvestre, paylaşımlara yorum yapmayı da ihmal etmedi.

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Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı. Gözlerden uzak yaşadıkları ilişkileri kısa süren çift, geçtiğimiz haftalarda ayrıldı. Şimdilerde yalnız olan Erçel, Dünyaca ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre'ın markajına girdi.

PAYLAŞIMLARINA YORUM YAPIYOR

Silvestre, geçtiğimiz Mayıs'ta kendisiyle çalışmak isteyen Erçelin fotoğrafını 4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşıp, "Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim" dediği oyuncu Instagram'da takip etmeye başladı. Uzun zamandır oyununun paylaşımlarına yorum yapan dünyaca ünlü isim, Erçel'in son paylaşımına da gülücük emojisi koydu.

Ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre, Hande Erçel'i yakın takibe aldı

Ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre, Hande Erçel'i yakın takibe aldı

Ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre, Hande Erçel'i yakın takibe aldı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Hande Erçel Instagram Magazin Haberler

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