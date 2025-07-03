ABD'li ünlü oyuncu Michael Madsen, hayatını kaybetti

ABD'li ünlü oyuncu Michael Madsen, hayatını kaybetti
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"Rezervuar Köpekleri" ve "Kill Bill" filmleriyle tanınan ünlü oyuncu Michael Madsen, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Hollywood'un ikonik oyuncularından biri olarak tanınan Michael Madsen, 67 yaşında hayatını kaybetti. Madsen, evinde ölü bulundu.

Quentin Tarantino ile yaptığı iş birlikleriyle geniş kitlelerce tanınan ABD'li ünlü oyuncu Michael Madsen, Los Angeles'ın Malibu bölgesindeki evinde hareketsiz halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, olay yerine çağrılan acil yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuncunun sabah saat 08.25'te hayatını kaybettiğini açıkladı. Los Angeles Şerif Departmanı, olayda herhangi bir şüpheli durumun tespit edilmediğini duyurdu.

MİCHAEL MADSEN KİMDİR?

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun filmi Rezervuar Köpekleri'ndeki (1992) sadist bir katil Mr. Blonde rölü ile ünlendi.

"Beer, Blood, and Ashes", "Eat the Worm" ve "Burning in Paradise" adlarında üç tane şiir kitabı çıkardı. Michael Madsen kariyeri boyunca 170'den fazla filmde, çoğu küçük bağımsız roller aldı.

Unutulmaz karakterleri oynadığı filmlerden bazıları : Doors (1991), Thelma & Louise (1991), The Getaway (1994), Mulholland Falls (Kurtlar Şehri) (1996), Donnie Brasco (1997), Species II (Tür II) (1998), Die Another Day (2002), Kill Bill: Vol. 1 (2003), Kill Bill: Vol 2. (2004), Sin City (2005), Hell Ride (Cehennem Sürüşü) (2008), Özgür Willy (1993) ve devamı Özgür Willy 2 (1995) .

Michael Madsen son olarak 2012 yılında tamamlanan Sin City 2 filminde rol almıştır.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Magazin
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