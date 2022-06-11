Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un paylaştığı sütyensiz poza kısa sürede binlerce beğeni geldi
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor. Boluğur'un son paylaştığı sütyensiz poz, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
Uzun süredir oyunculuk yapmayan Merve Boluğur, 2 gün önce çıkardığı şarkıyla bir anda yeniden gündeme oturdu. Bazı takipçileri şarkıyı beğenirken, bazıları da sert eleştiriler yöneltti.
YENİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Boluğur bu tartışmalara kulak asmadan sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Bugün de yeni bir pozunu takipçileriyle paylaştı.
KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞDI
Boluğur'un sütyensiz pozuna kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri, Boluğur'un pozunu beğendiklerini dile getirdi.
İşte Merve Boluğur'un fotoğrafı: