Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un paylaştığı sütyensiz poza kısa sürede binlerce beğeni geldi - Haberler

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Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un paylaştığı sütyensiz poza kısa sürede binlerce beğeni geldi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor. Boluğur'un son paylaştığı sütyensiz poz, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Uzun süredir oyunculuk yapmayan Merve Boluğur, 2 gün önce çıkardığı şarkıyla bir anda yeniden gündeme oturdu. Bazı takipçileri şarkıyı beğenirken, bazıları da sert eleştiriler yöneltti.

YENİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Boluğur bu tartışmalara kulak asmadan sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Bugün de yeni bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞDI

Boluğur'un sütyensiz pozuna kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri, Boluğur'un pozunu beğendiklerini dile getirdi.

İşte Merve Boluğur'un fotoğrafı:

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un paylaştığı sütyensiz poza kısa sürede binlerce beğeni geldi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Merve Boluğur Magazin Haberler

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