44 gün sonra boşanma kararı alan ünlü oyuncu Merve Boluğur sessizliğini bozdu

44 gün önce dünyaevine girdiği müzisyen Mert Aydın ile yollarını ayırdığını duyuran ünlü oyuncu Merve Boluğur, boşanmak için işlemleri de başlattı. Sosyal medya hesabından hakkındaki boşanma haberlerine ilişkin açıklama yapan Boluğur, "Olmadı teşekkürler… hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler…" dedi.

2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği sadece 40 gün sürdü. Her yerde el ele göz göze olan çift, bir süre önce evleri ayırdı. Bilindiği gibi Merve Boluğur önceki gün evini terk ederek baba evine taşınmıştı.

BOŞANMA İŞLEMLERİNİ BAŞLATTI

Merve Boluğur ile fikir ayrılığı yaşayan Mert Aydın hemen harekete geçti ve avukatına talimat vererek boşanma işlemlerini başlattı.

"MERT'E MUTLULUKLAR"

Merve Boluğur'dan da boşanma açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Boluğur "Olmadı teşekkürler… hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler…" dedi.