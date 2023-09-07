ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, yeni sevgilisi 25 yaşındaki Vittoria Ceretti ile Ibiza'da öpüşürken görüntülendi

Leonardo DiCaprio, 25 yaşındaki Vittoria Ceretti ile Ibiza'da görüntülendikten sonra yaş farkına dair espri ve eleştirilere hedef oldu. DiCaprio, genç partner tercihiyle tanınıyor ve ilişkilerini 25 yaş sınırına bağlıyor.

Sürekli 25 altı kadınlar ile yaşadığı ilişkiler ile gündeme gelen ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, yeni sevgilisi 25 yaşındaki Vittoria Ceretti ile Ibiza'da öpüşürken görüntülendikten sonra Twitter'da genç kadınlarla ilişki yaşaması nedeniyle eleştirildi.

48 yaşındaki aktör, genellikle 25 yaş altı kadınlar ile ilişkiye başlayıp kadınlar 25 yaş üstüne çıkınca ilişkilerini bitirmek ile biliniyor.

DiCaprio, sosyal medyada kendisinden yaşça büyük olan kadınlar ile ilişki yaşadığı için eleştirilmesinin yanı sıra çoğu kullanıcı gelecek Haziran ayında 26 yaşında girecek olan Vittoria Ceretti'e ayrılığa hazır ol mesajları verdi. Bazıları da 26. yaş günü yaklaştığı için ilişkinin sadece bir kaç ay süreceğini söyleyerek ünlü aktör ve sevgilisi ile dalga geçti.

23 yaş farkına rağmen ikilinin bir hayli samimi olduğu görüntülendi.

İkili, 23 yaş farklarına rağmen yakınlaşmış gibi görünüyor. İkilinin nasıl tanıştığı tam olarak bilinmese de, Cannes Film Festivali'nde Killers of the Flower Moon filminin prömiyeri sırasında Mayıs ayının sonlarında birlikte Fransa'da görüldüler ve Ağustos sonunda Santa Barbara'da bir öğleden sonra dondurma yemeğine çıktılar.