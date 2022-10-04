Ünlü oyuncu Kenan Çoban Al Hayba'nın başrolünde

Ünlü oyuncu Kenan Çoban beğenilen Arap televizyon dizisi AL Hayba'nın başrolünde.

Beğenilen Arap televizyon dizisi Al Hayba, beyaz perdede izleyicisiyle buluşuyor. Filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleşen 'Al Hayba'nın Türk yapımcılığını Beplus Yapım Mahmut Kayımtu tarafından üstlenildi. Adile Sultan Kasrı, Belgrad Ormanı, Balat, Rumeli Feneri ve Zeyrek'de gerçekleşen filmin Türk başrol oyuncusu Kenan Çoban sinema filminde Ozar karakterini canlandırdı. Çoğunlukla aksiyon sahnelerinin yer aldığı filmde Kenan Çoban, Taim Hasanla başrolü paylaştı. Jabal ve Ozar'ın arasında geçen soluksuz çekişmeler filmde büyük ses getirdi. 29 Eylül'de Al Hayba Orta Doğu ve Kanada' da vizyona girdi ve seyirci tarafından büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Türkiye'de de merakla bekleniyor.

Samer Al Barkawi'nin yönettiği ve yapımcılığını Cedars Art Production yaptığı Arap drama televizyon dizisi AL Hayba, Suriye ve Lübnan arasından bulunan bir bölge ve bu bölgeyi kontrol etmek isteyen kişilerin verdiği savaş mücadelesi ile birlikte imkansız bir aşkı anlatıyor. Beş sezon Orta Doğu'da yayınlanan dizi büyük ses getirdi. - İSTANBUL