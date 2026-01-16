Haberler

Ünlü oyuncu itiraf etti: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı

Game of Thrones'ta Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke, yeni dizisi Ponies'in çekimleri sırasında yaşadığı talihsiz bir olayı paylaştı. Bir seks sahnesi çekerken kaburgasının kırıldığını belirten Clarke, set sürecinin beklediğinden daha fiziksel ve yorucu geçtiğini ifade etti. Aynı sahnelerin saatlerce tekrarlandığını ifade eden ünlü oyuncu, "Birkaç saat içinde üç erkek…Cinsel ilişkiye girer gibi yaptık. O gün bir kaburgam kırıldı" dedi.

  • Emilia Clarke, Ponies dizisinin çekimleri sırasında bir seks sahnesinde kaburgasının kırıldığını açıkladı.
  • Emilia Clarke, Ponies dizisinde Soğuk Savaş döneminde geçen bir casusluk hikayesinde Bea adlı karakteri canlandırıyor.
  • Emilia Clarke, kariyerinde artık fantastik yapımlar yerine farklı türlerde ve daha gerçekçi hikayelerde yer almak istediğini belirtti.

Game Of Thrones'taki Daenerys Targaryen rolüyle hafızalara kazınan Emilia Clarke, yeni dizisi Ponies'in çekimleri sırasında yaşadığı zorlu bir anı gündeme taşıdı. Ünlü oyuncu, bir seks sahnesi çekerken kaburgasının kırıldığını açıklayarak, set sürecinin düşündüğünden çok daha fiziksel ve yorucu geçtiğini söyledi.

"SEKS SAHNESİ ÇEKERKEN KABURGAM KIRILDI"

Game Of Thrones dizisinde canlandırdığı Daenerys Targaryen karakteriyle dünya çapında ün kazanan Emilia Clarke, yeni projesi Ponies'in çekimleri sırasında yaşadığı zorlu anları anlattı. Ünlü oyuncu, bir sahne sırasında kaburgasının kırıldığını açıklayarak set sürecinin beklediğinden çok daha ağır geçtiğini söyledi.

FANTASTİK DÜNYAYA VEDA ETMİŞTİ

"Ejderhaların Annesi" olarak hafızalara kazınan 39 yaşındaki Britanyalı oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada fantastik yapımlarla yollarını tamamen ayırdığını dile getirmişti. Clarke, kariyerinde artık farklı türlerde ve daha gerçekçi hikâyelerde yer almak istediğini vurguladı.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE BİR CASUSLUK HİKAYESİ

The Wrap'e verdiği röportajda yeni dizisi Ponies'in konusuna da değinen Clarke, yapımın Soğuk Savaş döneminde geçtiğini söyledi. Dizide, eşini kaybettikten sonra cevaplanmamış soruların peşine düşen Bea adlı bir kadını canlandıran oyuncu, karakterin üst düzey KGB ajanlarını ayartarak bilgi toplamaya çalıştığını anlattı.

SETTE FİZİKSEL OLARAK ZORLANDI

Çekimler sırasında art arda öpüşme ve yakınlaşma sahneleri çekmek zorunda kaldığını belirten Clarke, aynı sahnelerin saatlerce tekrarlandığını ifade etti. Ünlü oyuncu, "Birkaç saat içinde üç erkek… Getirmeye devam ettiler, ben aynı yerde kaldım. Cinsel ilişkiye girer gibi yaptık. O gün bir kaburgam kırıldı" sözleriyle yaşadığı zorluğu anlattı.

Daha önce dört kez Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen Emilia Clarke, Ponies'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi. Oyuncu, bu projeyle birlikte izleyicinin kendisini çok farklı bir rolde göreceğini ifade etti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
