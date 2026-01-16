Ünlü oyuncu itiraf etti: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı

Game Of Thrones'taki Daenerys Targaryen rolüyle hafızalara kazınan Emilia Clarke, yeni dizisi Ponies'in çekimleri sırasında yaşadığı zorlu bir anı gündeme taşıdı. Ünlü oyuncu, bir seks sahnesi çekerken kaburgasının kırıldığını açıklayarak, set sürecinin düşündüğünden çok daha fiziksel ve yorucu geçtiğini söyledi.

"SEKS SAHNESİ ÇEKERKEN KABURGAM KIRILDI"

FANTASTİK DÜNYAYA VEDA ETMİŞTİ

"Ejderhaların Annesi" olarak hafızalara kazınan 39 yaşındaki Britanyalı oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada fantastik yapımlarla yollarını tamamen ayırdığını dile getirmişti. Clarke, kariyerinde artık farklı türlerde ve daha gerçekçi hikâyelerde yer almak istediğini vurguladı.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE BİR CASUSLUK HİKAYESİ

The Wrap'e verdiği röportajda yeni dizisi Ponies'in konusuna da değinen Clarke, yapımın Soğuk Savaş döneminde geçtiğini söyledi. Dizide, eşini kaybettikten sonra cevaplanmamış soruların peşine düşen Bea adlı bir kadını canlandıran oyuncu, karakterin üst düzey KGB ajanlarını ayartarak bilgi toplamaya çalıştığını anlattı.

SETTE FİZİKSEL OLARAK ZORLANDI

Çekimler sırasında art arda öpüşme ve yakınlaşma sahneleri çekmek zorunda kaldığını belirten Clarke, aynı sahnelerin saatlerce tekrarlandığını ifade etti. Ünlü oyuncu, "Birkaç saat içinde üç erkek… Getirmeye devam ettiler, ben aynı yerde kaldım. Cinsel ilişkiye girer gibi yaptık. O gün bir kaburgam kırıldı" sözleriyle yaşadığı zorluğu anlattı.

Daha önce dört kez Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen Emilia Clarke, Ponies'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi. Oyuncu, bu projeyle birlikte izleyicinin kendisini çok farklı bir rolde göreceğini ifade etti.