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Ünlü oyuncu İŞKUR'a başvurduğunu paylaştı

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Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Vural Çelik, sektörde iş bulamayınca Türkiye İşçi Kuruma (İŞKUR) başvurduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

İşkur'a başvurduğu anları paylaşan ünlü oyuncu "Oyuncuya ihtiyaç yokmuş. Artık başka sefere inşallah" dedi.

DurakMedya'da yer alan habere göre bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Vural Çelik sektörde kendine uygun iş bulamayınca Türkiye İşçi Kuruma ( İşkur ) başvurdu. Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı olarak akıllara yer edinmiş olan oyuncu Vural Çelik İşkur'a başvurduğu anları paylaştı. İŞKUR binasından çıkarken videosunu paylaşan ünlü oyuncu "Oyuncuya ihtiyaç yokmuş. Artık başka sefere inşallah" dedi.

Bir dönem Gülse Birsel ile polemik yaşayan Çelik uzun yıllardır hiç bir projede yer almadı. Ekonomik sorunlar yaşayan ünlü oyuncu TikTok gibi uygulamaların canlı yayınlarına katılarak gelir elde ediyor.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Sosyal Medya Vural Çelik Türkiye İŞKUR Ünlüler Magazin Güncel Haberler

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